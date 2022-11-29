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До сих пор с мандатом: "экс-регионала" Яценко уже не в первый раз просят выгнать из Рады

До сих пор с мандатом: "экс-регионала" Яценко уже не в первый раз просят выгнать из Рады

Киев • УНН

 • 905340 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция по лишению народного депутата Антона Яценко мандата из-за кнопкодавства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Петиция была зарегистрирована в 2017 году, когда Яценко входил в депутатскую группу “Відродження”. Тогда Яценко поймали на рекордном кнопкодавстве - он проголосовал сразу за шесть народных депутатов при принятии законопроекта. Автор петиции, волонтер АТО Александр Зубченко требовал инициировать лишение мандата Яценко за нарушение Присяги народного депутата, ведь ею народный избранник, в частности, обязуется соблюдать законы Украины.

Но в ответе на петицию говорилось, что Конституция Украины не предусматривает “лишения” мандата депутата, вместе с тем по определенным основаниям можно досрочно прекратить его полномочия, впрочем, кнопкодавства среди них нет.

Напомним

Бывший узник кремля Роман Сущенко требует проверить “экс-регионала” Антона Яценко на коллаборационизм и призывает его добровольно сложить депутатский мандат.

Добавим

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов о лишении мандатов депутатов от запрещенных пророссийских партий. Антон Яценко был одним из нардепов, саботировавших рассмотрение таких инициатив в парламентских комитетах.

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