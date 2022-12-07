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СБУ прийшла в УПЦ МП у ще трьох областях

СБУ прийшла в УПЦ МП у ще трьох областях

Київ • УНН

 • 759807 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у трьох областях України, пише УНН.

Цитата

"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях", - повідомляють у спецслужбі.

Деталі

Зокрема, за даними СБУ, йдеться про 13 об'єктів, серед яких монастирі, храми, недільні школи:

  • Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)
  • Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)
  • Успенський собор Української православної церкви (Херсон)
  • Управління Черкаської єпархії УПЦ
  • Свято-Михайлівський кафедральний собор (Черкаси)
  • Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (Черкаси)
  • Управління Умансько-Звенигородської єпархії (Умань)
  • Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)
  • Храм Андрія Первозваного (Черкаси)
  • Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)
  • Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)
  • релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (Черкаси)
  • Канівський Успенський собор (Канів Черкаського району)

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію рф, ці заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - вказали у спецслужбі.

За безпосередньої участі представників церкви, як вказано, правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслили у спецслужбі.

Доповнення

СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.

На початку грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії, а Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність зв’язку з московським патріархатом.

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