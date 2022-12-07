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СБУ пришла в УПЦ МП в еще трех областях

СБУ пришла в УПЦ МП в еще трех областях

Киев • УНН

 • 759804 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Служба базпеки Украины сообщила, что проводит меры по безопасности на объектах УПЦ МП в трех областях Украины, пишет УНН.

Цитата

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия (по безопасности) на объектах УПЦ (МП) в Черкасской, Волынской и Херсонской областях", - сообщают в спецслужбе.

Детали

В частности, по данным СБУ, речь идет о 13 объектах, среди которых монастыри, храмы, воскресные школы:

  • Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)
  • Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)
  • Успенский собор Украинской православной церкви (Херсон)
  • Управление Черкасской епархии УПЦ
  • Свято-Михайловский кафедральный собор (Черкассы)
  • Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (Черкассы)
  • Управление Уманско-Звенигородской епархии (Умань)
  • Георгиевский женский монастырь (Уманский район)
  • Храм Андрея Первозванного (Черкассы)
  • Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)
  • Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)
  • религиозная община Приход святителя Софрония епископа Иркутского (Черкассы)
  • Каневский Успенский собор (Канев Черкасского района)

"Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией – в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Учитывая вооруженную агрессию рф, эти мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов", - указали в спецслужбе.

При непосредственном участии представителей церкви, как указано, правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Еще раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркнули в спецслужбе.

Дополнение

СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.

В начале декабря Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия.

СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о запрете религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в рф, а Государственной службе по этнополитике и свободе совести – обеспечить проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом.

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