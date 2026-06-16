Выехал на встречную полосу и травмировал троих детей - в Ирпене произошло ДТП с участием авто Mitsubishi и Kia
Киев • УНН
В Ирpене на улице Университетской водитель Mitsubishi выехал на встречную и врезался в Kia. Троих детей из Mitsubishi госпитализировали в больницу.
Правоохранители Киевской области устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия на улице Университетской в городе Ирпень, которое произошло 16 июня около 18:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.
Детали
По данным полицейских, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia.
В результате столкновения были травмированы трое несовершеннолетних детей, находившихся в транспортном средстве Mitsubishi. Всех пострадавших отправили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия
Напомним
Сотрудники полиции задержали водителя ВАЗ, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, произошедшего вечером 10 июня в Печерском районе Киева.