С завтрашнего дня вкладчикам банка "Михайловский" продолжат выплату средств

"Для получения средств вкладчики ПАО "Банк Михайловский" с 04 ноября по 15 декабря 2016 года включительно могут обращаться в учреждения банков-агентов Фонда: ОАО "Альфа банк", ОАО "Банк Кредит Днепр", ПАО "Кредобанк", ПАО "ПУМБ", ПАО КБ "Правэкс-банк", АО "ТАСкомбанк", в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанному вкладчиками при заключении договора банковского вклада/счета.", - говорится в сообщении.

С перечнем банков можно ознакомиться на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщал УНН, предыдущие выплаты вкладчикам банка "Михайловский" продолжались с 2 сентября 2016 года до 13 октября 2016 года включительно.