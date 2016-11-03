Відзавтра вкладникам банку “Михайлівський” продовжать виплату коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З 4 листопада 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжить виплати коштів вкладникам банку “Михайлівський”. Про це УНН повідомили у прес-службі ФГВФО.
“Для отримання коштів вкладники ПАТ „Банк Михайлівський“ з 04 листопада до 15 грудня 2016 рокувключно можуть звертатись до установ банків-агентів Фонду: ПАТ „Альфа банк“, ПАТ „Банк Кредит Дніпро“, ПАТ „Кредобанк“, ПАТ „ПУМБ“, ПАТ КБ „Правекс-банк“, АТ „ТАСКОМБАНК“, залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку.”, — сказано в повідомленні.
З переліком банків можна ознайомитися на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як повідомляв УНН, попередні виплати вкладникам банку "Михайлівський" тривали з 2 вересня 2016 року до 13 жовтня 2016 року включно.