С завтрашнего дня в Украине начинается регистрация на пробное ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, что в Украине с 5 января начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"С 5 января по 19 января 2021 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования будет доступной программа регистрации желающих принять участие в пробном ВНО... В этом году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021, пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы на специальный сервис определения результатов", - указано в сообщении.
Сообщается, что таким образом можно будет и ознакомиться с процедурой проведения ВНО во время пробного тестирования по одному из учебных предметов, и проверить уровень своих знаний из всех учебных предметов ВНО (в случае внесения ответов на специальный сервис).
Отмечается, что чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить регистрационную форму, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу проведения пробного ВНО, за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисление средств.
Указано, что тестирование по всем учебным предметам состоятся 10 апреля 2021 года.
Напомним, УНН сообщал, что с 5 января начнется регистрация на пробное ВНО-2021.