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Відзавтра в Україні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

Київ • УНН

 • 14070 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали, що в Україні із 5 січня розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

Відзавтра в Україні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

"З 5 січня до 19 січня 2021 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде доступною програма реєстрації охочих взяти участь у пробному ЗНО… Цьогоріч кожний учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що таким чином можна буде і ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення відповідей на спеціальний сервіс).

Зазначається, що щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Вказано, що тестування з усіх навчальних предметів відбудуться 10 квітня 2021 року.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що з 5-го січня розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО-2021.

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