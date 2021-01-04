Відзавтра в Україні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО

"З 5 січня до 19 січня 2021 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде доступною програма реєстрації охочих взяти участь у пробному ЗНО… Цьогоріч кожний учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що таким чином можна буде і ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення відповідей на спеціальний сервіс).

Зазначається, що щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Вказано, що тестування з усіх навчальних предметів відбудуться 10 квітня 2021 року.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що з 5-го січня розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО-2021.