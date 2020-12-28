З 5-го січня розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. З 5 по 19 січня триватиме реєстрація на пробне ЗНО-2021. Так, учасники зможуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
"Реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватись для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що через епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудуться 10 квітня 2021 року.
Результати пробного ЗНО 2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.
Додається, що вартість пробного ЗНО у 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн.
"Різниця у вартості пов’язана з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи іншому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо. Підвищення вартості пробного ЗНО 2021 порівняно з попереднім роком зумовлено зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці працівників І тарифного розряду", - йдеться у повідомленні.
Водночас у 2021-му учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Так, кожен учасник/кожна учасниця зможе завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.
"Крім того, Український центр оцінювання якості освіти та ГС “Освіторія” за підтримки МФ “Відродження” підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2021: експерти УЦОЯО докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у бюджеті на освіту на 2021 рік передбачений 1 млрд грн на формування місць дистанційного навчання для кожної української школи.