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С 5-го января начнется регистрация на пробное ВНО-2021

Киев • УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. С 5 по 19 января будет проходить регистрация на пробное ВНО-2021. Так, участники смогут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

С 5-го января начнется регистрация на пробное ВНО-2021

"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за эпидемиологических угроз в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Результаты пробного ВНО 2021 года для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут обнародованы на их информационных страницах 16 апреля. Добавляется, что стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

"Разница в стоимости связана с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и тому подобное. Повышение стоимости пробного ВНО 2021 года по сравнению с предыдущим годом обусловлено уменьшением ожидаемого количества тестов и увеличением оплаты труда работников I тарифного разряда", - говорится в сообщении.

В то же время в 2021-м участники пробного ВНО будут иметь дополнительные возможности. Так, каждый участник/каждая участница сможет загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

"Кроме того, Украинский центр оценивания качества образования и ГС "Освитория" при поддержке МФ "Відродження" подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021: эксперты УЦОКО подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО", - добавляется в сообщении.

Напомним, в бюджете на образование на 2021 год предусмотрен 1 млрд грн на формирование мест дистанционного обучения для каждой украинской школы.

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