Отвод судьи по делу расстрела Майдана рассмотрят сегодня

"Отвод будет рассмотрен сегодня в 16:00 судьей Романом Новаком", - сказали в суде.

Как сообщал УНН, 12 декабря защиту Януковича по делу о расстреле Майдана вдруг заявил отвод судьи Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько.

Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов В.Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.