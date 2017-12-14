Отвод судьи по делу расстрела Майдана рассмотрят сегодня

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 49417 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 29260 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103902 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105624 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122096 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104520 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106698 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112942 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117303 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Отвод судьи по делу расстрела Майдана рассмотрят сегодня

Отвод судьи по делу расстрела Майдана рассмотрят сегодня

Киев  •  УНН

 • 12946 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева рассмотрит сегодня заявленный отвод судьи Светлане Шапутько, которая рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие в отношении экс-президента Виктора Януковича, который подозревается в организации и управлении расстрелами активиств Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в суде.

"Отвод будет рассмотрен сегодня в 16:00 судьей Романом Новаком", - сказали в суде.

Как сообщал УНН, 12 декабря защиту Януковича по делу о расстреле Майдана вдруг заявил отвод судьи Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько.

Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов В.Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.

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