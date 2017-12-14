Отвод судьи по делу расстрела Майдана рассмотрят сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева рассмотрит сегодня заявленный отвод судьи Светлане Шапутько, которая рассматривает ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное следствие в отношении экс-президента Виктора Януковича, который подозревается в организации и управлении расстрелами активиств Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в суде.
"Отвод будет рассмотрен сегодня в 16:00 судьей Романом Новаком", - сказали в суде.
Как сообщал УНН, 12 декабря защиту Януковича по делу о расстреле Майдана вдруг заявил отвод судьи Печерского районного суда Киева Светлане Шапутько.
Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов В.Януковича.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.