Відвід судді у справі розстрілу Майдану розглянуть сьогодні

“Відвід буде розглянутий сьогодні о 16:00 суддею Романом Новаком”, — сказали в суді.

Як повідомляв УНН, 12 грудня захист В.Януковича у справі про розстріл Майдану вдруге заявив відвід судді Печерського районного суду Києва Світлані Шапутько.

Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.

Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.