Відвід судді у справі розстрілу Майдану розглянуть сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва розгляне сьогодні заявлений відвід судді Світлані Шапутько, яка розглядає клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо екс-президента Віктора Януковича, який підозрюється в організації та керуванні розстрілами активіств Майдана у лютому 2014 року. Про це УНН повідомили у суді.
“Відвід буде розглянутий сьогодні о 16:00 суддею Романом Новаком”, — сказали в суді.
Як повідомляв УНН, 12 грудня захист В.Януковича у справі про розстріл Майдану вдруге заявив відвід судді Печерського районного суду Києва Світлані Шапутько.
Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.