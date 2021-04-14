С сегодняшнего дня вступил в силу “антиколлекторский” закон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. С сегодняшнего дня вступил в силу закон, регулирующий коллекторскую деятельность, призванный защитить должников от действий недобросовестных коллекторов. Об этом пишет УНН.
Детали
Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности”, который регулирует коллекторской деятельности, призванный защитить должников от действий недобросовестных коллекторов, опубликован в парламентской газете “Голос Украины” от 13 апреля. Он вступает в силу через три месяца со дня вступления в силу, за исключением отдельных пунктов.
Документ вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.
Ранее сообщал, которые требования к кредитодателей и коллекторских компаний устанавливает документ.
Что было ранее
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности. Верховная Рада приняла его 19 марта.
К слову
НБУ постоянно получает жалобы от граждан на действия коллекторов. Поэтому, Нацбанк объяснил украинцам, как действовать в случае угроз. Отмечается - если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Правонарушением считаются и угрозы.
Для своей защиты нужно как минимум знать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если самостоятельно решить ситуацию не получается, нужно обратиться с заявлением в НБУ, Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд, советуют в Нацбанке.