Відсьогодні набрав чинності “антиколекторський” закон

Деталі

Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості”, який врегульовує колекторську діяльність, покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів, опубліковано у парламентській газеті “Голос України” від 13 квітня. Він вступає в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім окремих пунктів.

Документ запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості.

Раніше УНН повідомляв, які вимоги до кредитодавців та колекторських компаній встановлює документ.

Що було раніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання колекторської діяльності. Верховна Рада ухвалила його 19 березня.

До слова

НБУ постійно отримує скарги від громадян на дії колекторів. Тож, Нацбанк пояснив українцям, як діяти у разі погроз. Зазначається — якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство. Правопорушенням вважаються і погрози.

Для свого захисту потрібно як мінімум знати назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо самостійно владнати ситуацію не виходить, потрібно звернутися з заявою до НБУ, Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду, радять у Нацбанку.