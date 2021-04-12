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Офіційно: Зеленський підписав закон про заборону колекторам погрожувати боржникам

Офіційно: Зеленський підписав закон про заборону колекторам погрожувати боржникам

Київ • УНН

 • 23836 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання колекторської діяльності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський підписав Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості“ № 1349-ІХ, який парламент підтримав 19 березня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

“Сьогодні в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських компаній, до послуг яких звертаються фінансові установи у випадках наявності простроченої заборгованості у своїх клієнтів. Проте ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють із порушеннями законодавства для спонукання боржників повернути борг”, — зазначається в повідомленні.

Так, підписаний Президентом закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості.

Документ встановлює вимоги до кредитодавців та колекторських компаній, зокрема:

  • дотримуватися етичної поведінки з боржником;
  • інформувати його у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору;
  • укладати договори лише з компаніями, включеними до реєстру колекторських компаній, який веде НБУ;
  • контролювати дії залучених колекторських компаній. За недотримання цих вимог передбачені штрафи.

“Згідно із законом, перед укладенням договору про споживчий кредит кредитодавець має проінформувати споживача про можливість залучення колекторської компанії у разі непогашення заборгованості вчасно. У договорі про споживчий кредит має вказуватися право споживача звертатися до Національного банку України у разі порушення законодавства у сфері споживчого кредитування”, — інформує ОПУ.

Також документ встановлює вимоги до взаємодії зі споживачем (або його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості. Зокрема, під час першого спілкування кредитор або колекторська компанія повинні повідомити своє найменування, ім’я та прізвище представника, правову підставу для звернення та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача — також надати відповідні документи протягом семи робочих днів.

НБУ отримує повноваження контролювати додержання банками, іншими фінансовими установами та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Що було раніше

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників від колекторських компаній.

Верховна Рада України 19 березня ухвалила цей законопроект № 4241. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутати.

До слова

НБУ постійно отримує скарги від громадян на дії колекторів. Відтак, Нацбанк пояснив українцям, як діяти у разі погроз. Зазначається — якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство. Правопорушенням вважаються і погрози.

Для свого захисту потрібно як мінімум знати назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо самостійно владнати ситуацію не виходить, потрібно звернутися з заявою до НБУ, Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду, радять у Нацбанку.

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