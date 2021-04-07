Зеленський підписав закон про заборону колекторам погрожувати боржникам - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює захист боржників від колекторських компаній. Про це повідомила одна з ініціаторок цієї законодавчої ініціативи - народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
“Мій Закон про врегулювання простроченої заборгованості 4241 (так званий "колекторський закон“) щойно підписано Президентом! Відтепер жодні погрози, неетична поведінка, порноколажі, кількагодинний автододзвін, взаємодія з третіми особами без їхньої згоди — заборонено!” — написала Василевська-Смаглюк.
Деталі
Так, документ передбачає:
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- заборону колекторам вдаватися до протиправних дій: погрожувати, шантажувати боржників, а також вводити їх в оману про розмір боргу, здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність боржника, його близьких осіб;
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- необхідність кредитодавців укладати договори про колекторські послуги лише з юридичними особами, включеними до відповідного реєстру НБУ, посилить юридичний захист боржників та відповідальність колекторів за порушення Закону.
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"Важливий закон підписано Президентом!" - написав у Telegram-каналі при цьому міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, також поширивши повідомлення Василевської-Смаглюк.
Додамо, що наразі на сайті ВР не вказано, що закон підписаний Президентом.
Доповнення
У березні цього року голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який посилює захист боржників від колекторських компаній, документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському.
Верховна Рада України 19 березня ухвалила цей законопроект № 4241. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутати.
До слова
НБУ постійно отримує скарги від громадян на дії колекторів. Відтак, Нацбанк пояснив українцям, як діяти у разі погроз. Зазначається — якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство. Правопорушенням вважаються і погрози.
Для свого захисту потрібно як мінімум знати назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо самостійно владнати ситуацію не виходить, потрібно звернутися з заявою до НБУ, Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду, радять у Нацбанку.