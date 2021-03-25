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Зеленському направили на підпис закон про заборону колекторам погрожувати боржникам

Зеленському направили на підпис закон про заборону колекторам погрожувати боржникам

Київ • УНН

 • 17578 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який посилює захист боржників від колекторських компаній, документ направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВР.

Цитата:

"Голова українського Парламенту Дмитро Разумков підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості” (проект №4241)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, документ передбачає:

• заборону колекторам вдаватися до протиправних дій: погрожувати, шантажувати боржників, а також вводити їх в оману про розмір боргу, здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність боржника, його близьких осіб;

• необхідність кредитодавців укладати договори про колекторські послуги лише з юридичними особами, включеними до відповідного реєстру НБУ, посилить юридичний захист боржників та відповідальність колекторів за порушення Закону.

Зазначається, що закон направлений на підпис Президенту України.

Доповнення

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому законопроект № 4241 щодо захисту боржників при врегулюванні питання заборгованості з колекторською компанією. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутати.

НБУ постійно отримує скарги від громадян на дії колекторів. Відтак, Нацбанк пояснив українцям, як діяти у разі погроз. Зазначається — якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство. Правопорушенням вважаються і погрози.

Для свого захисту потрібно як мінімум знати назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо самостійно владнати ситуацію не виходить, потрібно звернутися з заявою до НБУ, Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду.

Українські Національні Новини

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