Колекторам на рівні закону заборонили погрожувати боржникам

Деталі

Відповідно до пояснювальної записки, законопроектом, зокрема, надається визначення таких термінів як “врегулювання простроченої заборгованості” та “колекторська компанія”.

Законопроектом пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме:

— дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

— інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимогу новому кредитору;

— укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

— повідомити Нацбанк про укладення з колекторською компанією договору;

— контролювати дії залучених колекторських компаній та надавати рекомендації щодо усунення порушень;

— обов’язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Законопроект також пропонує встановити вимоги до взаємодії зі споживачем під час врегулювання простроченої заборгованості, яка може відбуватись шляхом:



безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);



надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, в тому числі без залучення працівників шляхом використанням програмного забезпечення)



надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).



При цьому, під час першої взаємодії зі споживачем кредитор/колекторська компанія має повідомити своє найменування, ПІБ або індекс особи — представника, правову підставу взаємодії та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача — надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.

Законопроектом пропонується наділити НБУ повноваженнями із здійснення нагляду за додержанням банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості.

Доповнення

НБУ постійно отримує скарги від громадян на дії колекторів. Відтак, Нацбанк пояснив українцям, як діяти у разі погроз. Зазначається — якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство. Правопорушенням вважаються і погрози.

Для свого захисту потрібно як мінімум знати назву колекторської компанії, представники якої до вас телефонують. Якщо самостійно владнати ситуацію не виходить, потрібно звернутися з заявою до НБУ, Уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду.