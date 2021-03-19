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Коллекторам на уровне закона запретили угрожать должникам

Коллекторам на уровне закона запретили угрожать должникам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в пятницу приняла в целом законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании вопроса задолженности с коллекторской компанией. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом, в частности, дается определение таких терминов как “урегулирования просроченной задолженности” и “коллекторская компания”.

Законопроектом предлагается установить определенные требования к кредитодателям, включая коллекторские компании, при урегулировании просроченной задолженности, а именно:

— соблюдать требования к этическому поведения и правил взаимодействия с должником;
— информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступки требование новому кредитору;
— заключать договора только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;
— сообщить Нацбанк о заключении с коллекторской компанией договора;
— контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;
— обязанность расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения им требований этического поведения (2 и более раз в год).

Законопроект также предлагает установить требования к взаимодействию с потребителем во время урегулирования просроченной задолженности, которая может происходить путем:

  • непосредственного взаимодействия (личные или телефонные переговоры)
  • отправка сообщений (текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе без привлечения работников путем использованием программного обеспечения)
  • отправка почтовых отправлений (по месту жительства или по месту работы).

При этом, во время первой взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица — представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

Законопроектом предлагается наделить НБУ полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением банками, другими финансовыми учреждениями и лицами, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, а также коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

Дополнение

НБУ постоянно получает жалобы от граждан на действия коллекторов. Следовательно, Нацбанк объяснил украинцам, как действовать в случае угроз. Отмечается — если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Правонарушением считаются и угрозы.

Для своей защиты нужно как минимум знать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если самостоятельно решить ситуацию не получается, нужно обратиться с заявлением в НБУ, Уполномоченного ВРУ по правам человека или в суд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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