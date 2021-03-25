Зеленскому направили на подпись закон о запрете коллекторам угрожать должникам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний, документ направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.
Цитата:
"Глава украинского парламента Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности" (проект №4241)", - говорится в сообщении.
Детали
Так, документ предусматривает:
• запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать, шантажировать должников, а также вводить их в заблуждение о размере долга, совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц;
• необходимость кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юридическими лицами, включенными в соответствующий реестр НБУ, что усилит юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение Закона.
Отмечается, что закон направлен на подпись Президенту Украины.
Дополнение
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом законопроект № 4241 о защите должников при урегулировании вопроса задолженности с коллекторской компанией. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.
НБУ постоянно получает жалобы от граждан на действия коллекторов. Следовательно, Нацбанк объяснил украинцам, как действовать в случае угроз. Отмечается - если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Правонарушением считаются и угрозы.
Для своей защиты нужно как минимум знать название коллекторской компании, представители которой вам звонят. Если самостоятельно решить ситуацию не получается, нужно обратиться с заявлением в НБУ, Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд.