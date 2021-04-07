Зеленский подписал закон о запрете коллекторам угрожать должникам - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний. Об этом сообщила одна из инициаторов этой законодательной инициативы - народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает УНН.
Цитата:
"Мой Закон об урегулировании просроченной задолженности 4241 (так называемый "коллекторский закон") только что подписан Президентом! Теперь никакие угрозы, неэтичное поведение, порноколажи, многочасовой автодозвон, взаимодействие с третьими лицами без их согласия - запрещено!" - написала Василевская-Смаглюк.
Детали
Так, документ предусматривает:
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- запрет коллекторам прибегать к противоправным действиям: угрожать, шантажировать должников, а также вводить их в заблуждение о размере долга, совершать действия, посягающие на личное достоинство, права, свободы, собственность должника, его близких лиц;
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- необходимость кредитодателей заключать договоры о коллекторских услугах только с юридическими лицами, включенными в соответствующий реестр НБУ, что усилит юридическую защиту должников и ответственность коллекторов за нарушение Закона.
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"Важный закон подписан Президентом!" - написал в Telegram-канале при этом министр Кабинета министров Олег Немчинов, также распространив сообщение Василевской-Смаглюк.
Добавим, что сейчас на сайте ВР не указано, что закон подписан Президентом.
дополнение
В марте этого года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний, документ был направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.
Верховная Рада Украины 19 марта приняла этот законопроект № 4241. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.
К слову
НБУ постоянно получает жалобы от граждан на действия коллекторов. Следовательно, Нацбанк объяснил украинцам, как действовать в случае угроз. Отмечается - если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Правонарушением считаются и угрозы.
Для своей защиты нужно как минимум знать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если самостоятельно решить ситуацию не получается, нужно обратиться с заявлением в НБУ, к Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд, советуют в Нацбанке.