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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официально: Зеленский подписал закон о запрете коллекторам угрожать должникам

Официально: Зеленский подписал закон о запрете коллекторам угрожать должникам

Киев  •  УНН

 • 23817 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании коллекторской деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПГ.

Цитата

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности“ № 1349-IX, который парламент поддержал 19 марта 2021 года”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

“Сегодня в Украине насчитывается более 200 так называемых коллекторских компаний, к услугам которых обращаются финансовые учреждения в случаях наличия просроченной задолженности у своих клиентов. Однако эта сфера в Украине остается плохо урегулированной на законодательном уровне, поэтому коллекторы нередко действуют с нарушениями законодательства для побуждения должников вернуть долг”, — отмечается в сообщении.

Так, подписанный Президентом закон вводит четкие правила поведения как для кредиторов, так и для коллекторов при урегулировании проблемной задолженности.

Документ устанавливает требования к кредитодателям и коллекторским компаниям, в частности:

  • соблюдать этическое поведения с должником;
  • информировать его в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору;
  • заключать договоры только с компаниями, включенными в реестр коллекторских компаний, ведущий НБУ;
  • контролировать действия привлеченных коллекторских компаний. За несоблюдение этих требований предусмотрены штрафы.

“Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования”, — информирует ОПУ.

Также документ устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя — также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Что было раньше

Народный депутат от фракции “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Зеленский подписал закон, который усиливает защиту должников от коллекторских компаний.

Верховная Рада Украины 19 марта приняла этот законопроект № 4241. Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата.

К слову

НБУ постоянно получает жалобы от граждан на действия коллекторов. Следовательно, Нацбанк объяснил украинцам, как действовать в случае угроз. Отмечается — если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Правонарушением считаются и угрозы.

Для своей защиты нужно как минимум знать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если самостоятельно решить ситуацию не получается, нужно обратиться с заявлением к НБУ, Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд, советуют в Нацбанке.

Украинские Национальные Новости

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