Отныне Кировоградский район официально называется Кропивницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В среду, 28 ноября, вступило в силу Постановление Верховной Рады 4906 о переименовании Кировоградского района Кировоградской области на Кропивницкий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в “Урядовому кур'єрі” № 224 документ № 2615-VIII.
“Постановление Верховной Рады Украины „О переименовании Кировоградского района Кировоградской области“. Верховная Рада Украины постановляет:
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Переименовать Кировоградский район Кировоградской области в Кропивницкий район”, - говорится в тексте документа.
Документ подписан Председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием 20 ноября 2018 года.
Как сообщал УНН, 20 ноября парламент одобрил Постановление 4906 о переименовании Кировоградского района Кировоградской области.
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Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал завершить процесс декоммунизации в Украине. Он предложил переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую.