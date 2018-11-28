Відсьогодні Кіровоградський район офіційно називається Кропивницький

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У середу, 28 листопада, набула чинності Постанова Верховної Ради 4906 про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області на Кропивницький. Про це повідомляє УНН з посиланням на опублікований в "Урядовому кур'єрі" №224 документ №2615-VIII.

“Постанова Верховної Ради України „Про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області“. Верховна Рада України постановляє:

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Перейменувати Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район”, — йдеться у тексті документу.

Документ підписано Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм 20 листопада 2018 року.

Як повідомляв УНН, 20 листопада парламент схвалив Постанову 4906 про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області.

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Раніше президент України Петро Порошенко закликав завершити процес декомунізації в Україні. Він запропонував перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

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