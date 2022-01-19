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15 марта, 19:03 • 107894 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146520 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125539 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118922 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105952 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101990 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95089 просмотра

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Сразу после Блинкена: Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО

Сразу после Блинкена: Зеленский провел разговор с Генсеком НАТО

Киев • УНН

 • 19967 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. По завершению переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Президент Владимир Зеленский созвонился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНН.

Цитата

“Провел разговор с президентом Зеленским, чтобы выразить твердую поддержку НАТО Украине перед лицом российской угрозы. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам”, — сообщил Генсек НАТО в своем Twitter.

Добавим

Ранее сегодня с Президентом общался госсекретарь США Энтони Блинкен. Разговор был посвящен в том числе российской угрозе, а также переговорам, состоявшимся на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.

Также будучи в Киеве Блинкен заявил, что, по данным США, РФ может прибегнуть к дальнейшим агрессивным действиям против Украины в “очень короткие сроки”.

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