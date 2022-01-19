Блинкен озвучил Зеленскому задачи, которые Байден дал Госсекретарю перед приездом в Украину

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“(Президент Байден) попросил меня приехать сюда по нескольким причинам. Во-первых, еще раз подтвердить вам, вашим коллегам и всем украинским друзьям поддержку, которую США оказывают Украине, и еще раз подтвердить то, что сейчас, как никогда, все зависит от украинцев и ни от кого другого — решить свое будущее и будущее этой страны”, — сказал Госсекретарь США.

Детали

Он напомнил, что на сегодня около российских 100 тыс. солдат сосредоточено у границ Украины, и в связи с этим существует беспрецедентная угроза Украине.

“Президент попросил меня подчеркнуть нашу преданность территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости”, — отметил Блинкен.

“Президент хотел, чтобы я приехал и пообщался непосредственно с вами и поговорил с коллегами о той неделе интенсивной дипломатии, которую мы завершили на прошлой неделе с Россией, и проконсультироваться о дальнейших шагах, что включает встречу с министром иностранных дел РФ Лавровым”, — сообщил глава дипломатии США.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы найти дипломатическое решение конфликта.

“Встречи, такие как сегодняшняя, и консультации, которые у меня будут завтра в Берлине с нашими европейскими партнерами, призваны, чтобы мы выступали с одной позицией против Москвы. И именно на этом президент хочет сосредоточиться. Наша сила зависит от нашего единства”, — добавил он.

В свою очередь Президент Украины поблагодарил США за поддержу, военную помощь Украине, которая уже предоставляется и будет продолжаться в будущем.

“Думаю, в целом адженда нашего разговора совпадает, но тем не менее хочется проговорить некоторые вещи в деталях. Потому что разведка у вас прекресна, но вы — далеко за океаном, а мы здесь на месте. Я думаю, некоторые вещи мы знаем немного глубже о своем государстве”, — добавил он.

Позже Зеленский добавил в Twitter: "Завершили переговоры с Энтони Блинкеном".

"Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасную поддержку США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - отметил Зеленский.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.