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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен озвучив Зеленському завдання, які Байден дав Держсекретарю перед приїздом в Україну

Блінкен озвучив Зеленському завдання, які Байден дав Держсекретарю перед приїздом в Україну

Київ • УНН

 • 20425 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У середу в Києві відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони зосередились на питанні російської загрози, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“(Президент Байден) попросив мене приїхати сюди з кількох причин. По-перше, ще раз підтвердити вам, вашим колегам і всім українським друзям підтримку, яку США надають Україні, і ще раз підтвердити те, що зараз, як ніколи, все залежить від українців і ні від кого іншого — вирішити своє майбутнє і майбутнє цієї країни”, — сказав Держсекретар США.

Деталі

Він нагадав, що на сьогодні близько російських 100 тис. солдат зосереджено біля кордонів України, і у зв'язку з цим існує безпрецедентна загроза Україні.

“Президент попросив мене наголосити на нашій відданості територіальній цілісності України, суверенітету та незалежності”, — зазначив Блінкен.

“Президент хотів, щоб я приїхав і поспілкувався безпосередньо з вами і поговорив з колегами про той тиждень інтенсивної дипломатії, який ми завершили минулого тижня з Росією, і проконсультуватись про наступні кроки, що включає зустріч з міністром закордонних справ РФ Лавровим”, — повідомив голова дипломатії США.

З його слів, США зацікавлені у тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту.

“Зустрічі, такі як сьогоднішня, і консультації, які у мене будуть завтра у Берліні з нашими європейськими партнерами, покликані, щоб ми виступали з однією позицією проти Москви. І саме на цьому президент хоче зосередитись. Наша сила залежить від нашої єдності”, — додав він.

Своєю чергою Президент України подякував США за підтриму, військову допомогу Україні, яка вже надається і буде продовжуватись у майбутньому.

“Думаю, в цілому адженда нашої розмови співпадає, але тим не менш хочеться проговорити деякі речі в деталях. Тому що розвідка у вас прекресна, але ви — далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу”, — додав він.

Згодом Зеленський додав у Twitter: "Завершили переговори із Ентоні Блінкеном".

"Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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