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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 49013 перегляди

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Відразу після Блінкена: Зеленський провів розмову із Генсеком НАТО

Відразу після Блінкена: Зеленський провів розмову із Генсеком НАТО

Київ • УНН

 • 19969 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. По завершенню переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, Президент Володимир Зеленський зідзвонився з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише УНН.

Цитата

“Провів розмову з президентом Зеленським, щоб висловити тверду підтримку НАТО Україні перед обличчям російської загрози. Союзники закликають Росію до негайної деескалації. Ми готові до подальшого діалогу з Росією, але не підемо на компроміс за ключовими принципами", — повідомив Генсек НАТО у своєму Twitter.

Додамо

Раніше сьогодні з Президентом спілкувався держсекретар США Ентоні Блінкен. Розмова була присвячена в тому числі російській загрозі, а також переговорам, що відбулися минулого тижня в Женеві, Брюсселі та Відні.

Також будучи в Києві Блінкен заявив, що, за даними США, РФ може вдатися до подальших агресивних дій проти України в "дуже короткі терміни".

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