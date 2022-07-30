Отправить обратно в москву: британский депутат призвал выдворить посольство рф после твита об убийстве "азовцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Великобритании отреагировали на призывы посольства рф казнить бойцов полка "Азов". Депутат Лейбористской партии Британии Крис Брайант призвал британские власти выдворить российских дипломатов обратно в москву. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Это призыв к военным преступлениям. Пора Великобритании отправить все российское посольство обратно в москву. Лиз Трасс (министр иностранных дел Британии – ред.), что вы собираетесь делать?", - написал депутат.
Напомним
По данным ГУР Минобороны, на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.
Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть украинских защитников.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
По данным Офиса Генпрокурора, погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.
СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.
Дополнение
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призывы российских дипломатов казнить украинских защитников полка “Азов”, сравнив их с военными преступниками.