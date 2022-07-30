Відправити назад до москви: британський депутат закликав видворити посольство рф після твіта про вбивство "азовців"

Цитата

"Це заклик до військових злочинів. Час Великій Британії відправити все російське посольство назад до москви. Ліз Трасс (міністр закордонних справ Британії - ред.), що ви збираєтеся робити?", - написав депутат.

Нагадаємо

28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклики російських дипломатів стратити українських захисників полку “Азов”, порівнявши їх з воєнними злочинцями.