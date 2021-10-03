Известный французский бизнесмен и политик Бернар Тапи умер в возрасте 78 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Французский бизнес-магнат и бывший политик Бернар Тапи, чья карьера была отмечена рядом юридических проблем, умер в возрасте 78 лет после четырехлетней борьбы с раком желудка, говорится в заявлении его семьи, передает AFP, информирует УНН.
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“Доминик Тапи и его семья с огромным прискорбием сообщают о смерти ее мужа и отца Бернара Тапи в это воскресенье”, — заявила семья.
Детали
Бернар Роже Тапи родился 26 января 1943 года в Париже. Он учился на инженера-электрика. После прохождения армейской службы Бернар Тапи пытался сделать карьеру в гонках и эстраде, однако там он не имел успеха. В 1967 году начал заниматься бизнесом, а затем основал фирму Bernard Tapie Finances, которая занималась восстановлением обанкротившихся предприятий.
С 1986 по 1994 годы Тапи был президентом футбольного клуба “Олимпик Марсель”, который он ранее выкупил за 35 млн долларов. С 1990 по 1993 годы занимал должность владельца корпорации Adidas.
В 1990-х годах Тапи был министром по городским делам в социалистическом правительстве Франсуа Миттерана, а затем членом французского и европейского парламентов.
В июне 2013 года Бернара Тапи был арестован в рамках дела о продаже в 1993 году Adidas людям близким к экс-президенту Николя Саркози. Как установило следствие, для совершения сделки был создан консорциум, которым принадлежал банку Credit Lyonnais. Впоследствии Бернар Тапи обвинил банк в махинациях и потребовал возмещения ущерба. В 2007 году министр экономики и финансов Франции Кристин Лагард (ныне возглавляет МВФ), распорядилась передать дело Бернара Тапи в арбитраж, чтобы ускорить рассмотрение вопроса. В 2008 году арбитражный суд обязал одну из финансовых госструктур выплатить Бернару Тапи около 400 млн евро. Однако в декабре 2015 года выплату компенсации отозвали.
Однако, суд признал его виновным в мошенничестве в связи с арбитражным соглашением с банком — он утверждал, что его обманули по цене продажи — и апелляционный суд должен вынести свое решение в среду (6 октября) по этому иску.
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