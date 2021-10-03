Відомий французький бізнесмен і політик Бернар Тапі помер у віці 78 років

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“Домінік Тапі і його сім’я з величезним сумом повідомляють про смерть її чоловіка і їхнього батька Бернара Тапі цієї неділ”, — заявила сім’я.

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Бернар Роже Тапі народився 26 січня 1943 року в Парижі. Він навчався на інженера-електрика. Після проходження армійської служби Бернар Тапі намагався зробити кар’єру в гонках і естраді, проте там він не мав успіху. У 1967 році почав займатися бізнесом, а потім заснував фірму Bernard Tapie Finances, яка займалася відновленням збанкрутілих підприємств.

З 1986 по 1994 роки Тапі був президентом футбольного клубу “Олімпік Марсель”, який він раніше викупив за 35 млн доларів. З 1990 по 1993 роки обіймав посаду власника корпорації Adidas.

В 1990-х роках Тапі був міністром у міських справах в соціалістичному уряді Франсуа Міттерана, а потім членом французького і європейського парламентів.

У червні 2013 року Бернара Тапі заарештували в рамках справи про продаж в 1993 році Adidas людям близьким до експрезидента Ніколя Саркозі. Як встановило слідство, для здійснення угоди був створений консорціум, яким належав банку Credit Lyonnais. Згодом Бернар Тапі звинуватив банк у махінаціях і зажадав відшкодування збитку. У 2007 році міністр економіки і фінансів Франції Крістін Лагард (нині очолює МВФ), розпорядилася передати справу Бернара Тапі в арбітраж, щоб прискорити розгляд питання. У 2008 році арбітражний суд зобов’язав одну з фінансових держструктур виплатити Бернару Тапі близько 400 млн євро. Однак в грудні 2015 року виплату компенсації відкликали.

Однак, суд визнав його винним у шахрайстві в зв’язку з арбітражною угодою з банком — він стверджував, що його обдурили щодо ціни продажу — і апеляційний суд повинен винести своє рішення в середу (6 жовтня) щодо цього позову.

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