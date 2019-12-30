Отказался бы от 5 млн. евро: нападающий сборной Украины отреагировал на предложение сыграть за "Зенит"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Нападающий бельгийского “Гента” и сборной Украины Роман Яремчук считает, что любые деньги и большая зарплата не смогут убедить его перейти в российский клуб, информирует УНН со ссылкой на Ютуб-канал “Вацко Live”.

“Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играют, в первую очередь, из-за любви к футболу, а во-вторых, надо же кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей”, — начал Яремчук.

Также лидер атак “Гента” рассказал, что бельгийский чемпионат не приносит большие деньги, и о возможности выступлений за российскую команду.

“Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где ты можешь заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше денег. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги. Поехал бы в „Зенит“ за 5 млн. евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100 процентов. Мне хватает на жизнь. Есть все, что нужно”, — подчеркнул Яремчук.

Отметим, нынешней кампании 24-летний форвард провел 27 поединков за “Гент” и забил 17 голов при 4 ассист.

Напомним, что бывший футболист сборной Украины перешел в ФК “Зенит” и перестал получать вызовы в сборную Украины.

Украинские Национальные Новости

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