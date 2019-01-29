"Зеніт" оголосив про трансфер Ракицького

Угода з футболістом розрахована на 3,5 роки. Інші деталі переходу не повідомляються.

“Я дуже щасливий! Я перейшов з однієї топ-команди, з „Шахтаря“, в іншу топ-команду — „Зеніт“. Буду робити все, що від мене залежить, і викладатися на полі на всі сто відсотків заради команди. Щоб команда завжди вигравала. З Тимощуком весь час на зв’язку, а Луческу мені подзвонив кілька днів тому. Запевнив мене, що „Зеніт“ — команда дуже високого рівня, що тут шикарні умови, стадіон і все інше”, — сказав Ракицький.

Зазначимо, що за основний склад “гірників” оборонець дебютував 15 серпня 2009 року в матчі Кубка України проти “Дністра”. В цілому в “Шахтарі” провів 326 матчів і забив 14 м’ячів, сім разів виграв чемпіонат України, по шість разів Кубок і Суперкубок країни.

Також додамо, що за національну збірну України захисник провів 54 матчів і забив 4 м’ячі. Брав участь в чемпіонатах Європи 2012-го і 2016-го.