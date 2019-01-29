"Зенит" объявил о трансфере Ракицкого

Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года. Другие детали перехода не сообщаются.

“Я очень счастлив, я перешел из одной топ-команды, из „Шахтера“, в другую топ-команду — „Зенит“. Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. С Тимощуком все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Заверил меня, что „Зенит“ — команда очень высокого уровня, здесь шикарные условия, стадион и все остальное”, — сказал Ракицкий.

Отметим, что за основной состав “горняков” защитник дебютировал 15 августа 2009 года в матче Кубка Украины против “Днестра”. В целом в “Шахтере” провел 326 матчей и забил 14 мячей, семь раз выиграл чемпионат Украины, по шесть раз Кубок и Суперкубок страны.

Также добавим, что за национальную сборную Украины защитник провел 54 матчей и забил 4 мяча. Участвовал в чемпионатах Европы 2012-го и 2016-го.