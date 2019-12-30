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Відмовився б від 5 млн. євро: нападник збірної України відреагував на пропозицію зіграти за російський "Зеніт"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Нападник бельгійського “Гента” і збірної України Роман Яремчук вважає, що будь-які гроші та велика зарплата не зможуть переконати його перейти в російський клуб, інформує УНН з посиланням на Ютуб-канал “Вацко Live”.

“Буде нечесно, якщо скажу, що гроші не мають значення. Футболісти грають, в першу чергу, через любов до футболу, а по-друге, треба ж годувати свою сім’ю. Звичайно, хочеться заробляти якомога більше. Це не секрет для всіх футболістів і людей”, — розпочав Яремчук.

Також лідер атак “Генту” розповів, що бельгійський чемпіонат не приносить великі гроші, та про можливість виступів за російську команду.

“Я вибрав Бельгію, це не той чемпіонат, де ти можеш заробити великі гроші. Але це правильний крок, щоб в майбутньому можна було заробити більше грошей. Думаю, для мене на першому місці футбол, а потім гроші. Поїхав би в „Зеніт“ за 5 млн. євро в рік? Ні. Класне запитання, але в сьогоднішній ситуації я б не поїхав. Думаю, 100 відсотків. Мені вистачає на життя. Є все, що потрібно”, — підкреслив Яремчук.

Зазначимо, нинішньої кампанії 24-річний форвард провів 27 поєдинків за “Гент” і забив 17 голів при 4 асистах.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України перейшов до ФК “Зеніт” та перестав отримувати виклики в збірну України.

Українські Національні Новини

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