Отказы в визе и завершения оформления новых: украинцев предупредили о новых рекомендациях о поездках в ЕС

“В контексте введения временных ограничений для граждан третьих стран на поездки в ЕС без острой необходимости на 30 дней, изложенные в Рекомендациях “Временные ограничения на необязательные поездки в ЕС”, Европейская комиссия подготовила новые рекомендации “О введении временного ограничения на необязательные путешествия в ЕС, упрощение транзитного режима для репатриации граждан ЕС, влияния на визовую политику”, — сообщили дипломаты.

В частности предполагается:

1. Продолжить временное ограничение всех необязательных путешествий из третьих стран на территорию ЕС+. Согласно Кодексу Шенгенских границ и национального законодательства, принятого для обеспечения согласованности действий в борьбе с COVID-19, пограничным органам государств ЕС разрешается отказывать во въезде гражданам третьих стран в случае, если они имеют соответствующие симптомы, находились в зоне риска заражения и могут потенциально составлять угрозу для здоровья населения.

Также государства-члены ЕС могут применять меры, в частности, требовать от граждан третьих стран, въезжающих на их территорию, пройти самоизоляцию или подобные мероприятия после их возвращения из региона, который пострадал от COVID-19. В случае выезда с территории ЕС пограничные службы будут проводить соответствующие проверки лиц с целью выявления случаев заражения COVID-19 и не будут позволять путешествовать инфицированным на коронавирус лицам. В то же время, в перечень лиц с особыми функциями или потребностями, на которых ограничения не распространяются (медицинские работники, пограничники, транспортный персонал, дипломатический корпус, транзитные пассажиры, пассажиры, путешествующие в связи с неотложными семейными обстоятельствами или нуждающихся в международной защите) было добавлено сезонных работников в сфере сельского хозяйства.

2. Упрощение транзитного режима для репатриации граждан ЕС и членов их семей. Согласно Рекомендациям, государства-члены ЕС должны способствовать дальнейшему транзита граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства, а также граждан третьих стран и их иждивенцев, которые имеют вид на жительство и возвращаются к государству ЕС своего гражданства или места жительства. Доказательствами касательно транзитного проезда могут служить подтверждение о бронировании билетов на самолет, поезд и т.д. (разрешается получать такие доказательства непосредственно на границе, например, покупать билеты в аэропорту или на вокзале).

3. Уменьшение количества оформленных виз в консульских учреждениях государств-членов ЕС.

Консульским учреждениям государств-членов ЕС предлагается предоставлять минимальные услуги для оформления виз конкретным категориям заявителей (участников мероприятиях по военным вопросам или безопасности, по неотложным медицинским причинам, других категорий, определенных в пункте 1 Рекомендаций и т.д.). Кроме этого, от лиц, получивших визы, при пересечении границы требовать обоснования их поездки с просьбой предоставить подтверждающие документы, а также информировать о необходимости пройти обследование состояния здоровья и, в определенных случаях, соблюдать режим самоизоляции после прибытия на территорию ЕС.

4. Продление сроков пребывания иностранцев, в связи с ограничениями на поездки, в т.ч. для граждан третьих стран, не требующих оформления виз. Лицам, которые не требуют оформления виз и вынуждены находиться на территории государства-члена ЕС более разрешенных 90/180 дней, имеют оформляться национальные долгосрочные визы или разрешение на временное проживание компетентными национальными органами.

Как сообщал УНН, в информационно-аналитическом проекте SchengenVisaInfo прогнозируют, что внешние границы государств Европейского экономического пространства могут оставаться закрытыми до сентября, а после их открытия — от заявителей на получение визы, возможно, потребуют подтверждения отрицательного результата теста на коронавирус и справку о вакцинации.