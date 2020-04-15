Кордони ЄС можуть закрити до осені, а для отримання віз вимагатимуть тест на COVID-19 - SchengenVisaInfo

Зі слів аналітиків, за умови, якщо Європейська комісія, яка вже закликала залишити межі ЄС закритими до середини травня, вирішить продовжити такі обмеження до вересня, це означатиме, що громадяни країн, які не є членами Європейської економічної зони, і особи, які мають посвідку на проживання, не зможуть подорожувати в ці країни.

В тоді час, як відзначає автор статті, як тільки ризики пандемії зменшаться і Шенгенська зона почне повертатися до нормального життя, держави-члени почнуть запитувати додаткові документи, що стосуються стану здоров'я заявника.

"Коли у вересні відкриються шенгенські кордони, якщо вони це зроблять, заявники на отримання шенгенської візи повинні будуть здати тест на коронавірус, який дав негативний результат, який був проведений протягом останніх двох тижнів до подачі заяви на візу. Від мандрівника може знадобитися пройти новий тест перед поїздкою до Шенгенської зони, щоб упевнитися, що він/вона не були інфіковані за цей час", - повідомив офіційний представник ЄС.

Джерело також відзначило, що як тільки вакцина від COVID-19 стане доступною для всіх, претендентам візи може знадобитися вакцинація в майбутньому, зокрема, якщо вірус залишиться активним.

Як повідомлялося в УНН, на думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Шенгенська зона після кризи, пов'язаної з коронавірусом, продовжить своє існування, але може зазнати певних змін.