Границы ЕС могут закрыть до осени, а для получения виз будут требовать тест на COVID-19 - SchengenVisaInfo

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Внешние границы государств Европейского экономического пространства могут оставаться закрытыми до сентября, а после их открытия - от заявителей на получение визы, возможно, потребуют подтверждения отрицательного результата теста на коронавирус и справку о вакцинации. Об этом сообщили в информационно-аналитическом проекте SchengenVisaInfo, информирует УНН.