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Границы ЕС могут закрыть до осени, а для получения виз будут требовать тест на COVID-19 - SchengenVisaInfo

Границы ЕС могут закрыть до осени, а для получения виз будут требовать тест на COVID-19 - SchengenVisaInfo

Киев  •  УНН

 • 40728 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Внешние границы государств Европейского экономического пространства могут оставаться закрытыми до сентября, а после их открытия - от заявителей на получение визы, возможно, потребуют подтверждения отрицательного результата теста на коронавирус и справку о вакцинации. Об этом сообщили в информационно-аналитическом проекте SchengenVisaInfo, информирует УНН.

По словам аналитиков, при условии, если Европейская комиссия, которая уже призвала оставить пределы ЕС закрытыми до середины мая, решит продолжить такие ограничения до сентября, это означает, что граждане стран, которые не являются членами Европейской экономической зоны, и лица, имеющие вид на проживание, не смогут путешествовать в эти страны.

В то время, как отмечает автор статьи, как только риски пандемии уменьшатся и Шенгенская зона начнет возвращаться к нормальной жизни, государства-члены начнут запрашивать дополнительные документы, касающиеся состояния здоровья заявителя.

"Когда в сентябре откроются шенгенские границы, если они это сделают, заявители на получение шенгенской визы должны будут сдать тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, который был проведен в течение последних двух недель до подачи заявления на визу. От путешественника может понадобиться пройти новый тест перед поездкой в Шенгенскую зону, чтобы удостовериться, что он/она не были инфицированы за это время", - сообщил официальный представитель ЕС.

Источник также отметил, что как только вакцина от COVID-19 станет доступной для всех, претендентам визы может понадобиться вакцинация в будущем, в частности, если вирус останется активным.

Как сообщалось в УНН, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Шенгенская зона после кризиса, связанного с коронавирусом, продолжит свое существование, но может претерпеть определенные изменения.

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