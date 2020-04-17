Відмови у візі та завершення оформлення нових: українців попередили про нові рекомендації щодо подорожей до ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Європейська комісія підготувала нові Рекомендації щодо впровадження тимчасового обмеження на необов’язкові подорожі до ЄС. Детальніше про них розповіли у Посольстві України в Естонії, передає УНН.

“У контексті запровадження тимчасових обмежень для громадян третіх країн на поїздки до ЄС без нагальної необхідності на 30 днів, які викладені в Рекомендаціях “Тимчасові обмеження на необов’язкові подорожі до ЄС”, Європейська комісія підготувала нові Рекомендації “Щодо впровадження тимчасового обмеження на необов’язкові подорожі до ЄС, спрощення транзитного режиму для репатріації громадян ЄС, впливу на візову політику”, — повідомили дипломати.

Зокрема передбачається:

1. Продовжити тимчасове обмеження всіх необов’язкових подорожей з третіх країн на територію ЄС+. Відповідно до Кодексу Шенгенських кордонів та національного законодавства, прийнятого для забезпечення узгодженості дій у боротьбі з COVID19, прикордонним органам держав ЄС дозволяється відмовляти у в’їзді громадянам третіх країн у разі, якщо вони мають відповідні симптоми, перебували у зоні ризику зараження і можуть потенційною становити загрозу для здоров’я населення.

Також держави-члени ЄС можуть застосовувати заходи, зокрема, вимагати від громадян третіх країн, які в’їжджають на їх територію, пройти самоізоляцію або подібні заходи після їх повернення з регіону, який постраждав від COVID-19. У разі виїзду з території ЄС, прикордонні служби проводитимуть відповідні перевірки осіб з метою виявлення випадків зараження COVID-19 та не будуть дозволяти подорожувати інфікованим на коронавірус особам. Водночас, до переліку осіб із особливими функціями або потребами, на яких обмеження не поширюються (медичні працівники, прикордонники, транспортний персонал, дипломатичний корпус, транзитні пасажири, пасажири, які подорожують у зв’язку з невідкладними сімейними обставинами або потребують міжнародного захисту) було додано сезонних працівників у сфері сільського господарства.

2. Спрощення транзитного режиму для репатріації громадян ЄС та членів їх сімей. Згідно Рекомендацій, держави-члени ЄС повинні сприяти подальшому транзиту громадян ЄС та членів їх сімей, незалежно від їх громадянства, а також громадян третіх країн та їх утриманців, які мають посвідку на проживання та повертаються до держави ЄС свого громадянства або місця проживання. Доказами щодо транзитного проїзду можуть слугувати підтвердження про бронювання квитків на літак, потяг, тощо (дозволяється отримувати такі докази безпосередньо на кордоні, наприклад, купувати квитки в аеропорту або на вокзалі).

3. Зменшення кількості оформлених віз в консульських установах держав-членів ЄС.

Консульським установам держав-членів ЄС пропонується надавати мінімальні послуги для оформлення віз конкретним категоріям заявників (учасників заходах з військових питань або безпеки, з невідкладних медичних причин, інших категорій, визначених в пункті 1 Рекомендацій тощо). Окрім цього, від осіб, які отримали візи, при перетині кордону вимагатимуть обґрунтування їх поїздки з проханням надати підтверджуючі документи, а також інформуватимуть про необхідність пройти обстеження стану здоров’я та, у певних випадках, дотримуватись режиму самоізоляції після прибуття на територію ЄС.

4. Продовження термінів перебування іноземцям, у зв’язку з обмеженнями на поїздки, в т.ч. для громадян третіх країн, які не потребують оформлення віз. Особам, які не потребують оформлення віз та змушені перебувати на території держави-члена ЄС понад дозволених 90/180 днів, мають оформлюватись національні довгострокові візи або дозвіл на тимчасове проживання компетентними національними органами.

Як повідомляв УНН, в інформаційно-аналітичному проекті SchengenVisaInfo прогнозують, що зовнішні кордони держав Європейського економічного простору можуть залишатися закритими до вересня, а після їх відкриття — від заявників на отримання візи, можливо, зажадають підтвердження негативного результату тесту на коронавірус і довідку про вакцинацію.

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