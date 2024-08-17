Видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника: в Офисе Генпрокурора начато расследование
Киев • УНН
Офис Генпрокурора начал расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного. Следователи ГСУ СБУ проводят неотложные действия для проверки информации и связанных обстоятельств.
В Украине начали расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.
Распространение представителями рф такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ.
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