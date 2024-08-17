Видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника: в Офисе Генпрокурора начато расследование

В Украине начали расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

Распространение представителями рф такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ СБУ.

Ранее

16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором представители вс рф демонстрируют голову якобы украинского военного, насаженную на кол.

росіяни показали відео з нібито головою військового ЗСУ: Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ