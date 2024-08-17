россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК
Киев • УНН
Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК из-за видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина. Омбудсмен подчеркнул, что это нарушение международного гуманитарного права.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что "в сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина". Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.
Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной,
Детали
Он отметил, что "такие кадры враг использует для того, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Впрочем, это только утверждает Украину в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности".
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