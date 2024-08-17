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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 22:43  •  3271 просмотра

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Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК из-за видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина. Омбудсмен подчеркнул, что это нарушение международного гуманитарного права.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что "в сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина". Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной,

-написал Лубинец.

Детали

Он отметил, что "такие кадры враг использует для того, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Впрочем, это только утверждает Украину в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности".

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен16 августа 2024, 18:15 • 74262 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
mezhdunarodnii-komitet-krasnogo-krestaМеждународный комитет Красного Креста
verkhovna-radaВерховная Рада
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
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