россияне показали видео с якобы головой военного ВСУ: Лубинец обратился к ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что "в сети появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского воина". Об этом омбудсмен сообщил в Telegram, пишет УНН.

Обратился в ООН и МККК относительно очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной, -написал Лубинец.

Детали

Он отметил, что "такие кадры враг использует для того, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Впрочем, это только утверждает Украину в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности".

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен