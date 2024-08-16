Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о трудностях в переговорах по освобождению защитников Мариуполя из-за позиции России. Более года ни одного бойца «Азова» не было в обменах пленными.
Из-за позиции российской федерации максимально трудно проводятся переговоры именно по освобождению защитников Мариуполя. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Именно из-за позиции российской федерации максимально трудно проводятся переговоры именно по освобождению защитников Мариуполя
Лубинец заявлял, что Украина будет предлагать, чтобы российская сторона при посредничестве украинских международных партнеров согласилась на использование принципа справедливости по обмену пленных. То есть кто раньше попал в плен, тот раньше выходит.
Дополнение
Офицер полка Национальной гвардии «Азов», бывший военнопленный Владислав Дутчак с позывным «Доцент» сообщал, что более года, с 6 мая 2023 года ни одного бойца «Азова» не было в обменах. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что циничная и подлая битва ведется россиянами в вопросах переговорных и они умышленно их не отдают.