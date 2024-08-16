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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 18:15  •  26867 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о трудностях в переговорах по освобождению защитников Мариуполя из-за позиции России. Более года ни одного бойца «Азова» не было в обменах пленными.

Из-за позиции российской федерации максимально трудно проводятся переговоры именно по освобождению защитников Мариуполя. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Именно из-за позиции российской федерации максимально трудно проводятся переговоры именно по освобождению защитников Мариуполя

- сказал Лубинец.

Лубинец заявлял, что Украина будет предлагать, чтобы российская сторона при посредничестве украинских международных партнеров согласилась на использование принципа справедливости по обмену пленных. То есть кто раньше попал в плен, тот раньше выходит.

Дополнение

Офицер полка Национальной гвардии «Азов», бывший военнопленный Владислав Дутчак с позывным «Доцент» сообщал, что более года, с 6 мая 2023 года ни одного бойца «Азова» не было в обменах. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что циничная и подлая битва ведется россиянами в вопросах переговорных и они умышленно их не отдают.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
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