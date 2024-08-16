Из-за позиции рф трудно проводятся переговоры по освобождению защитников Мариуполя - омбудсмен

Из-за позиции российской федерации максимально трудно проводятся переговоры именно по освобождению защитников Мариуполя. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Именно из-за позиции российской федерации максимально трудно проводятся переговоры именно по освобождению защитников Мариуполя - сказал Лубинец.

Лубинец заявлял, что Украина будет предлагать, чтобы российская сторона при посредничестве украинских международных партнеров согласилась на использование принципа справедливости по обмену пленных. То есть кто раньше попал в плен, тот раньше выходит.

Дополнение

Офицер полка Национальной гвардии «Азов», бывший военнопленный Владислав Дутчак с позывным «Доцент» сообщал, что более года, с 6 мая 2023 года ни одного бойца «Азова» не было в обменах. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что циничная и подлая битва ведется россиянами в вопросах переговорных и они умышленно их не отдают.