Венский институт экономики опубликовал прогноз для экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Венский институт экономики (wiiw) опубликовал прогноз для экономик стран Восточной Европы с учетом пандемии COVID-19. Коронавирус замедлит рост ВВП Украины вдвое, прогнозируют в wiiw, передает DW, информирует УНН.
"Пандемия коронавируса, вызывающая заболевание COVID-19, замедлит рост экономики Украины почти вдвое. Такой прогноз опубликовал во вторник, 17 марта, Венский институт международных экономических исследований (wiiw)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к началу пандемии COVID-19 рост ВВП Украины в этом году ожидался на уровне 3,6%. С учетом распространения коронавируса Венский институт подготовил три сценария: оптимистический, средний и пессимистический.
"Коронавирус все изменил. Наши первоначальные прогнозы давно стали макулатурой. Я боюсь, что так называемый пессимистический сценарий теперь скорее является оптимистичным", - заявил исполнительный директор wiiw Марио Гольцнер.
Таким образом, за "пессимистическим (реалистичным) сценарием" ВВП Украины вырастет 2020 году на 1,9% (1,7% фактических потерь темпов развития).
"Пессимистический сценарий основывается на предположении, что распространение коронавируса удастся прекратить в первом полугодии 2020 года, а в крупнейших экономиках мира прибегнут к решительным мерам поддержки экономики. Если этого не произойдет, то негативные последствия будут еще больше", - отмечают в институте.
Экономисты wiiw отмечают, что коронавирус больше всего ударит по экономическому росту стран СНГ, Турции и Украины. В итоге рецессию в этом году ожидают только в двух странах: России (падение ВВП на 0,1%) и Беларуси (на 0,9%).
Как сообщалось ранее в УНН, в НБУ пока не могут сказать, как повлияет карантин на экономику Украины.