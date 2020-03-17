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Віденський інститут економіки опублікував прогноз для економіки України

Віденський інститут економіки опублікував прогноз для економіки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Віденський інститут економіки (wiiw) опублікував прогноз для економік країн Східної Європи з урахуванням пандемії COVID-19. Коронавірус сповільнить зростання ВВП України удвічі, передбачають у wiiw, передає DW, інформує УНН.

"Пандемія коронавірусу, який викликає захворювання COVID-19, сповільнить зростання економіки України майже вдвічі. Такий прогноз опублікував у вівторок, 17 березня, Віденський інститут міжнародних економічних досліджень (wiiw)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до початку пандемії COVID-19 зростання ВВП України цього року очікувалося на рівні 3,6%. З урахуванням поширення коронавірусу Віденський інститут підготував три сценарії: оптимістичний, середній і песимістичний.

"Коронавірус все змінив. Наші початкові прогнози давно стали макулатурою. Я боюся, що так званий песимістичний сценарій тепер радше є оптимістичним", - заявив виконавчий директор wiiw Маріо Гольцнер.

Таким чином, за "песимістичним (реалістичним) сценарієм" ВВП України зросте 2020 року на 1,9% (1,7% фактичних втрат темпів розвитку).

"Песимістичний сценарій ґрунтується на припущенні, що поширення коронавірусу вдасться припинити у першому півріччі 2020 року, а у найбільших економіках світу вдадуться до рішучих заходів підтримки економіки. Якщо цього не станеться, то негативні наслідки будуть ще більшими", - відзначають у інституті.

Економісти wiiw зауважують, що коронавірус найбільше вдарить по економічному зростанню країн СНД, Туреччини та України. У підсумку рецесію цього року очікують лише в двох країнах: Росії (падіння ВВП на 0,1%) та Білорусі (на 0,9%).

Як повідомлялося раніше в УНН, у НБУ наразі не можуть сказати, як вплине карантин на економіку України. 

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