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15 марта, 19:03 • 111110 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154907 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130497 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123557 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108748 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103510 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Отдел продаж ЖК "Scandia" работает по новому графику

Отдел продаж ЖК "Scandia" работает по новому графику

Киев • УНН

 • 6429 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Отдел продаж жилого комплекса "Scandia" теперь работает по новому графику, сообщает УНН.

"По будням мы ждем Вас в гости с 12.00 до 22.00. В выходные наш расписание остается прежним - мы работаем с 10:00 до 18:00 ", - отметили в ЖК" Scandia ".

Также напомнили о том, что добраться в скандинавское городок "Scandia" стало еще проще.

"Специально для Вашего удобства мы запустили бесплатные маршрутки от станции метро" Лесная ", чтобы вы легко могли доехать в Отдел продаж в удобное для Вас время.

В будние дни выезд от станции метро "Лесная" осуществляется в 16:30, 18:30 и 20:30. В выходные - в 12:00, 14:00 и 16:20.

Назад от Отдела продаж, по будням маршрутка выезжает в 17:50, 20:00 и 22:20. В субботу и воскресенье - в 13:20, 15:20 и 18:20 ", - сообщили в ЖК" Scandia ".

Как ранее сообщал УНН, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах за скандинавской философией.

Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, которрые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.

Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланировано собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

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