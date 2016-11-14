Отдел продаж ЖК "Scandia" работает по новому графику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Отдел продаж жилого комплекса "Scandia" теперь работает по новому графику, сообщает УНН.
"По будням мы ждем Вас в гости с 12.00 до 22.00. В выходные наш расписание остается прежним - мы работаем с 10:00 до 18:00 ", - отметили в ЖК" Scandia ".
Также напомнили о том, что добраться в скандинавское городок "Scandia" стало еще проще.
"Специально для Вашего удобства мы запустили бесплатные маршрутки от станции метро" Лесная ", чтобы вы легко могли доехать в Отдел продаж в удобное для Вас время.
В будние дни выезд от станции метро "Лесная" осуществляется в 16:30, 18:30 и 20:30. В выходные - в 12:00, 14:00 и 16:20.
Назад от Отдела продаж, по будням маршрутка выезжает в 17:50, 20:00 и 22:20. В субботу и воскресенье - в 13:20, 15:20 и 18:20 ", - сообщили в ЖК" Scandia ".
Как ранее сообщал УНН, один из крупнейших жилых комплексов - ЖК "Scandia" строят в Броварах за скандинавской философией.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и предполагает 100 семиэтажных домов, которрые будут вводиться в эксплуатацию поочередно.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, также запланировано собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.