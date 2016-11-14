Відділ продажів ЖК “Scandia” працює за новим графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Відділ продажів житлового комплексу “Scandia” тепер працює за новим графіком, повідомляє УНН.
“По буднях ми чекаємо Вас у гості з 12.00 до 22.00. У вихідні наш розклад залишається колишнім — ми працюємо з 10:00 до 18:00”, — зазначили у ЖК “Scandia”.
Також нагадали про те, що дістатися в скандинавське містечко “Scandia” стало ще простіше.
“Спеціально для Вашої зручності ми запустили безкоштовні маршрутки від станції метро „Лісова“, щоб ви легко могли доїхати до Відділу продажів у зручний для Вас час.
У будні дні виїзд від станції метро „Лісова“ здійснюється о 16:30, 18:30 і 20:30. У вихідні — о 12:00, 14:00 і 16:20.
Назад, від Відділу продажів, по буднях маршрутка виїжджає о 17:50, 20:00 і 22:20. У суботу та неділю — о 13:20, 15:20 та 18:20”, — повідомили у ЖК “Scandia”.
Як раніше повідомляв УНН, один з найбільших житлових комплексів — ЖК “Scandia” будують у Броварах за скандинавською філософією.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, також заплановано власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.