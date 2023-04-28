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Выдала врагу тяжелораненых украинских защитников - будут судить врача-офтальмолога из Мариуполя

Выдала врагу тяжелораненых украинских защитников - будут судить врача-офтальмолога из Мариуполя

Киев • УНН

 • 447326 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Весной прошлого года во время захвата оккупантами мариупольской больницы в реанимации находилось 7 военнослужащих ВСУ, которых медики для конспирации переодели в гражданское. Офтальмолог сообщила о них врагу, в результате чего украинске защитники попали в плен. Врача будут судить за госизмену, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года войска рф во время оккупации города захватили здания коммунального некоммерческого предприятия «Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполя». В это время там находились не менее 7 военнослужащих ВСУ. Чтобы скрыть этот факт от оккупантов, персонал медучреждения переодел украинских защитников в гражданскую одежду.

Цитата

"Однако врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза, поддерживая действия страны-агрессора, во время проведения медицинского обхода добровольно передала военным рф сведения о пребывании тяжелораненых и больных военнослужащих ВСУ. Из-за действий обвиняемой оккупанты взяли защитников в плен, где их подвергли физическим и моральным издевательствам", - сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

Прокурорами Донецкой областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Досудебное расследование - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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