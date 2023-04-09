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Директорку маріупольської школи судитимуть за держзраду

Директорку маріупольської школи судитимуть за держзраду

Київ • УНН

 • 957877 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. До суду направлено справу про державну зраду директорки маріупольської школи, яка пішла на співпрацю із загарбниками і отримала аналогічну посаду в Бердянську. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

Цитата

“Під час тимчасової окупації російськими військами міста Бердянськ фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад № 11. Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами рф. За дозволом суду щодо підозрюваної здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Наразі обвинувальний акт спрямований до суду за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

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