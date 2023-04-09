Директора мариупольской школы будут судить за госизмену
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В суд направлено дело о государственной измене директора мариупольской школы, которая пошла на сотрудничество с захватчиками и получила аналогичную должность в Бердянске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
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“Во время временной оккупации российскими войсками города Бердянск фигурантка сразу перешла на сторону врага и возглавила общеобразовательное учреждение № 11. Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам рф. По разрешению суда в отношении подозреваемой осуществлялось специальное досудебное расследование.
Следователи Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершили досудебное расследование в уголовном производстве. Сейчас обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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